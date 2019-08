LIVE | Willem II neemt het zonder geblesseerde Pavlidis op tegen Vitesse

LIVE | Neres knalt op de paal na onstuimige start Ajax tegen Emmen

19:49 De thuiswedstrijd tegen FC Emmen lijkt voor Ajax een heerlijke snack tussen de twee hoofdmaaltijden tegen PAOK Saloniki in, maar daar zullen de Drentenaren natuurlijk anders over denken. De aftrap in de Arena is om 19.45 uur, mis niets in ons liveblog.