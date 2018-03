LIVE: Willem II start zonder Ogbeche, Luckassen krijgt de kans bij PSV

Opstelling PSV



Derrick Luckassen is bij PSV in het duel met Willem II de vervanger van de geschorste Jorrit Hendrix. Naar verwachting start hij als zogeheten 'nummer 6' in het duel met de Tilburgers. Bij PSV start Gastón Pereiro opnieuw en hij vervangt de eveneens geschorste Hirving Lozano. De opstelling van de Eindhovenaren is verder zoals verwacht. Bij PSV staan Marco van Ginkel, Steven Bergwijn, Santiago Arias en Nicolas Isimat-Mirin op scherp.