LIVE: Willem II toch mét Crowley in de Kuip

In de opstelling van Feyenoord geen verrassingen, dus nog geen Larsson in de basis. Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, V/D Heijden, Haps; El Ahmadi, Vilhena,Toornstra; Berghuis, Jørgensen, Boëtius. Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Lachman, Heerkens, Peters, Tsimikas; Chirivella, Crowley, Rienstra; Azzaoui, Sol.

Er is in ieder geval gecollecteerd onder de meegereisde Willem II-supporters. Het opgehaalde bedrag is overhandigd buiten De Kuip. Mooi gebaar.

Van de Looi over de 5-3-2 opstelling van vandaag: "We denken dat dit de beste formatie is om hier een resultaat te halen. Ik ben niet tevreden over vorige week, al ligt dat niet alleen aan de formatie maar ook aan de instelling. Ook jonge jongens moeten weten wat er verwacht wordt."

Afwezig: Ogbeche (knie), Abubakar (beenbreuk).



Laatste onderlinge duel: 21 januari 2017, Feyenoord - Willem II 1-0.



Bijzonderheden: De Tilburgers zijn er met het hoofd nog niet bij in de eredivisie. Willem II won in de eerste twee competitieduels de minste kopduels. In de Kuip staat Willem II zondag tegenover de ploeg die de meeste luchtgevechten won in de eredivisie tot nu toe. Feyenoord besliste 49 luchtduels in zijn voordeel. Willem II won maar 20 keer een kopduel.