LIVE | Willem II wil tegen FC Twente horrorreeks beëindigen, goal van Rots afgekeurd

PEC-trai­ner Dick Schreuder houdt vertrouwen in zijn ploeg: vrijwel geen wijzigin­gen tegen SC Heerenveen

PEC Zwolle start zaterdag tegen SC Heerenveen (aanvang 20.00 uur) met vrijwel dezelfde ploeg waarmee het woensdag begon in de beker tegen NAC Breda (2-1 verlies). Dat betekent dat Gervane Kastaneer na zijn drie gemiste kansen gewoon in de basis staat. Rico Strieder is nog een twijfelgeval. Maikel van der Werff, de verdediger die vrijdag voor een halfjaar tekende, zit voor het eerst bij de selectie. Hij begint op de bank.

21 januari