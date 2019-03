LIVE | Winnaar bij FC Groningen - VVV krijgt subtop in zicht

‘Koning van de assist’ Het uitsteken­de rapport van PSV'er Steven Bergwijn

11:49 Steven Bergwijn is bezig aan een prima seizoen en onderstreepte dat gisteravond bij Excelsior-PSV. Met twee goals was hij de enige man die op het scorebord stond bij de 0-2 zege van de Eindhovenaren, die hij dus langs de Rotterdammers gidste. In totaal is Bergwijn dit seizoen nu bij 23 goals betrokken geweest, in de 23 duels die hij dit seizoen in de eredivisie heeft gespeeld.