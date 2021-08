LIVE | Wissels Fräser baten niet, Utrecht loopt nog verder uit tegen Sparta

Domper voor PSV: rechtsback Sambo scheurt opnieuw kruisband

16:15 Voor Shurandy Sambo is het net begonnen seizoen in principe al voorbij. Voor de tweede keer in zijn nog prille carrière heeft de rechtsback zijn kruisband gescheurd. Afgelopen week liep hij de blessure tijdens een training op en was er al vrees voor een van de slechtste berichten die een voetballer kan krijgen.