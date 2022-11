LIVE WK-selectie Oranje | Van Gaal maakt vanmiddag namen bekend, discussieer hier mee

Bondscoach Louis van Gaal maakt vandaag in Zeist zijn definitieve Oranje-selectie bekend voor het WK in Qatar. Wie van de 39-koppige voorselectie kan zijn koffers pakken en wie moet thuisblijven? De verwachting is dat de KNVB de 26 namen rond het middaguur bekend maakt, waarna Van Gaal zijn keuze een uur later motiveert tijdens een persconferentie, die hier in een livestream te volgen is. Volg hier de aanloop tot de bekendmaking en mis niets van zijn perspraatje in ons liveblog.