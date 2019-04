LIVE | Zieke afwezigen Bazoer en Van Overeem dwingt Advocaat tot puzzel

• FC Utrecht won elk van zijn laatste 5 thuisduels met Vitesse in de eredivisie. Het is al de langste winstreeks van FC Utrecht in eigen huis tegen de club uit Arnhem.

• De laatste keer dat Vitesse niet verloor op bezoek bij FC Utrecht in de eredivisie was op 29 september 2012. Marco van Ginkel en Wilfried Bony scoorden die dag in een 1-2 zege.

• Dennis Higler is scheidsrechter van dienst in Galgenwaard.