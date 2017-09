Locadia helpt PSV aan kop na zevenklapper in Utrecht

Lozano kreeg in de vorige uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (die PSV met 2-0 verloor) rood en keerde tegen Utrecht terug van die schorsing. De Mexicaan en Locadia wisten elkaar in De Galgenwaard makkelijk te vinden. Nadat Utrecht in de beginfase twee kansen miste, sloeg PSV na een kwartier spelen in de tegenaanval wel toe. Lozano nam de bal na een dieptepass van Derrick Luckassen perfect aan, maar zag zijn inzet worden gestopt door keeper David Jensen. Locadia was in de rebound attent: 0-1.



Oud-PSV'er Zakaria Labyad maakte halverwege de eerste helft gelijk vanaf de strafschopstip. Nicolas Isimat-Mirin hield Jean-Christophe Bahebeck wat te opzichtig vast (1-1).