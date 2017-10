Locadia over eigen goal: Daar moet je voor klappen

Locadia staat na het spektakelstuk in Arnhem alweer op acht doelpunten, maar is daarmee geen topscorer. Die eer is voorbehouden aan ploeggenoot Hirving Lozano. Die heeft er negen gemaakt. ,,Lozano scoort altijd. Echt bizar. Daar heb ik alleen maar respect voor", zei Locadia in de catacomben van de GelreDome. Van een heuse concurrentiestrijd tussen de beide topschutters is geen sprake, volgens Locadia. ,,Het maakt me niet uit wie er topscorer wordt, als we maar winnen."