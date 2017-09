Locadia was op weg naar Premier League

In het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop leek alles tijdens een medische keuring in kannen en kruiken voor een overstap, maar PSV liet hem niet gaan. ,,Natuurlijk is dat dan even een lichte teleurstelling, maar kom op. Ik heb niks te klagen en speel al jaren voor een hele mooie club. Als zich na zo'n seizoen als het vorige al meerdere clubs voor me melden, zal dat in de toekomst wel weer een keer gebeuren. Nu wilden ze me uiteindelijk niet laten gaan."



Welke club Locadia wilde binnen hengelen, kan de spits niet zeggen. Bekend is dat Brighton, waar Davy Pröpper heen ging, ook bood bij PSV. ,,Ik heb afgesproken met mijn zaakwaarnemer om daar niks over te zeggen en daar houd ik me aan. Hij weet wat goed voor me is. PSV en mijn zaakwaarnemer hebben het zakelijke stuk gedaan en daar bemoei ik me niet al te veel mee. Thuis heb ik het met mijn gezin overlegd en zagen we de stap naar Engeland ook zitten, maar ik ben nog altijd gelukkig bij PSV. Ik speel hier al jarenlang en weet wat ik heb. En dat is goed."



Goed is goed genoeg voor Locadia, lijkt hij te willen zeggen. ,,Twee jaar geleden zou ik er misschien anders op gereageerd hebben", zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,Nu niet meer. Het is nu tijd voor een mooi seizoen met PSV en daar heb ik zin in. De rest komt later wel."