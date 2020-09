Lodeweges niet bang debutanten te gebruiken door afwezigen in verdediging

Of Lodeweges het aan zou durven met Wijndal of Schuurs? ,,Natuurlijk, anders zou ik ze niet selecteren. Het is mooi, als ze de kans krijgen, om te kijken hoe dat gaat. Je kunt ze dan hun debuut gunnen, maar daar moet de stand ook naar zijn. Maar ik ben absoluut niet bang om ze in te zetten. Het zijn goede gasten", sprak de interim-bondscoach, die dus na Blind, De Ligt en De Vrij tegen Polen ook Dumfries moet missen. Zijn vriendin staat op het punt te bevallen. ,,We hebben goede hoop dat hij zaterdag weer terugkomt voor het duel met Italië.”

De Vrij

De Vrij kwam volgens Lodeweges al met een klein probleempje richting Oranje. ,,Dat had ook goed kunnen gaan, maar dat ging het nu even niet, waardoor hij moest afhaken. Hij was hevig teleurgesteld. Dit was zijn kans om te spelen. Hij maakte zo'n heel jaar mee in Italië en het was altijd verbazingwekkend hoe positief hij erin stond dat hij niet veel speelde bij Oranje. Nu krijgt hij de kans en dan gaat dat niet door, dat is hartstikke jammer. Een vervanger? Dat vonden we niet nodig. Met de huidige spelers redden we het wel.”