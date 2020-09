Lodeweges: ‘Zij hadden hetzelfde plan als wij, maar voerden dat veel beter uit’

Dwight Lodeweges zag dat zijn ploeg vanavond weinig in de melk te brokkelen had tegen Italië (0-1). ,,We hebben hard gewerkt, maar dat is niet voldoende”, aldus de Oranje-bondscoach.

,,We hebben verloren van een heel goede ploeg, die in principe dezelfde dingen wil doen als wij”, sprak Lodeweges na afloop tegen de NOS. ,,Maar dat voerden zij veel beter uit. Ik vond dat we in de eerste helft te ver uit elkaar hebben gespeeld, en te weinig elkaar hebben geholpen.”

Op slag van rust sloeg Italië dan ook toe, via een kopbal van Nicolò Barella. Oranje probeerde in de tweede helft een vuist te maken, wat leidde tot enkele kansjes, maar maakte nooit de indruk Italië met de rug tegen de muur te kunnen zetten.

Quote In balbezit deden we het niet goed Dwight Lodeweges

,,We hebben vreselijk hard gewerkt, maar alleen maar hard werken en veel lopen is niet voldoende”, wist Lodeweges. ,,In balbezit deden we het niet goed.”

,,Zij hebben het echt gewonnen aan onze rechterflank, want daar hadden we volop problemen mee”, analyseerde de bondscoach. ,,Ze waren heel dynamisch, waardoor wij moesten kiezen. Dan speel je in te grote ruimtes en dan heb je tegen Italië echt een heel groot probleem.”