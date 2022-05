Loïs Openda helpt Vitesse aan drie punten bij Go Ahead Eagles

Vitesse staat zesde in de eredivisie, met 47 punten na 31 (van de 34) wedstrijden. De nummers vier tot en met zeven gaan de play-offs in. Go Ahead is de nummer negen van de ranglijst, met 36 punten. De club uit Deventer kan deelname aan Europees voetbal volgend seizoen wel vergeten.

Openda opende in de dertiende minuut de score. Tien minuten voor rust zorgde Isac Lidberg voor de 1-1, nadat de Zweed eerder al wat kansen onbenut had gelaten. In de 69ste minuut kopte Openda zijn tweede treffer tegen de touwen en dat bleek de winnende goal. Go Ahead-keeper Andries Noppert kreeg in de slotseconden nog een kopkans, maar mikte over.