Loïs Openda houdt hoop op volgende ronde Vitesse levend

‘Tweede helft waren we beter’

Danilho Doekhi vond dat Vitesse bij Rapid Wien zeker een punt had verdiend. ,,De tweede helft waren we beter en kregen we kansen op de gelijkmaker. Helaas is het niet gelukt hier een punt te halen.” De eerste helft daarentegen was slecht, vervolgde Doekhi. ,,Binnen een minuut krijgen we al een doelpunt tegen en na een kwartier nog een. Na al die tegentreffers van de laatste weken was dat niet goed voor het vertrouwen. We werden er onzeker van. Zoiets gaat toch in je kop zitten.” De rust deed wonderen. ,,We zeiden tegen elkaar: het is een Europees duel en er komt nog een thuiswedstrijd. Als we een keer scoren doen we weer mee. We maken de 2-1, dat was goed, maar achteraf had er nog meer ingezeten. Nu moeten we het thuis maar afmaken”, aldus Doekhi.