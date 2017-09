Loting: Feyenoord tegen stuntploeg Swift, Ajax treft De Dijk, PSV naar Volendam

Er zijn nog dertien eredivisieclubs actief in het bekertoernooi. Behalve Vitesse vlogen ook Sparta Rotterdam, Excelsior, ADO Den Haag en NAC Breda er in de eerste ronde uit. Heracles Almelo moet nog even geduld hebben voordat het weet wie de tegenstander is. FC Lisse versloeg woensdag HSV Hoek na strafschoppen, maar die werden genomen volgens het zogeheten ABBA-principe, waarbij het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is.