Loting van groot belang voor Oranje, want groepswinst wordt cruciaal

Feyenoord wil AZ-trai­ner Arne Slot uit Bergent­heim als opvolger Dick Advocaat

4 december Arne Slot is de eerste kandidaat om Dick Advocaat komend seizoen op te volgen bij Feyenoord. De trainer van AZ is al benaderd door technisch directeur Frank Arnesen om na de zomer Alkmaar in te ruilen voor Rotterdam.