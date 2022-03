Louis van Gaal adviseerde KNVB om Ronald Koeman te nemen: ‘Ik heb daar inspraak in’

,,Ze zijn bij mij te rade gegaan, ik heb daar inspraak in. Het is niet zo moeilijk”, aldus Van Gaal, die na het komende WK in Qatar afscheid neemt.



,,Een jaar geleden was ik de enige coach die beschikbaar was met de nodige ervaring”, zei Van Gaal. ,,Nu is dat Ronald Koeman. Hij zou een goede opvolger zijn.”