Louis van Gaal benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg Van Gaal de versierselen voor Officier in de Orde van Oranje-Nassau door minister Conny Helder omgehangen. Het is volgens de KNVB een erkenning voor de bijzondere sportieve prestaties waarmee hij Nederland nationaal en internationaal vertegenwoordigd heeft en de impact die dit heeft gehad op onze samenleving.

In 1997 werd Van Gaal, in drie afzonderlijke periodes (2000-2001, 2012-2014, 2021-2022) verantwoordelijk voor het Nederlands elftal, vanwege zijn impact al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

“Jij gelooft - nee jij wéét - dat investeren in talent loont. En dat een goede speler op zichzelf niet veel meer is dan dat: een goede speler. Voor goed voetbal heb je goede teamspelers nodig”, zei Helder. ,,Aan een jonge fan vraag je of hij hard heeft gerend. Of op welke positie hij speelt. Aan je spelers, je collega’s vraag je altijd hoe het thuis is, met partners, met kinderen. Collega’s aan wie je merkt dat ze eenzaam zijn, worden bij jou en Truus thuis warm onthaald. En terwijl je thuis de trotse vader bent van twee fantastische meiden, nam je ook her en der een voetbalzoon onder je vleugels. Meerdere voetballers en meerdere stafleden noemen je hun tweede vader. Dat doen ze niet zomaar.”