Louis van Gaal geniet in de Kuip van Oranje: ‘Ik vind het geweldig dat het allemaal gebeurt’

,,Dit hadden ze zelf zo afgesproken, want zo nemen we de aftrap nooit", zei Van Gaal na de wedstrijd bij de NOS over de inleiding tot de winnende treffer van Oranje, diep in blessuretijd. Direct vanuit de aftrap werd de bal diep gespeeld. ,,Met een hoofdrol voor Dumfries, met Gakpo daarvoor en met Memphis die scoort. Ik vind het geweldig dat dit allemaal gebeurt.”

Van ‘geluk’ wilde de bondscoach niets weten. ,,Ik vond dat wij recht hadden op de overwinning. Het was geen penalty (voor de 2-2, red.), die jongen springt achteruit en Malacia springt vooruit. Voetbal is een sport met weerstand, ongelooflijk dat dat dan zo wordt bestraft. Bij de eerste goal loopt Teze te treuzelen, dat kan niet.”

Van Gaal vond dat zijn ploeg beter voetbalde dan zaterdag tegen Polen (2-2). ,,In balbezit speelden we beter, we lieten de bal beter rondgaan en ook met een betere snelheid. Ik heb ook wat crosspasses gezien. Dat had ik in de evaluatie van de wedstrijd tegen Polen allemaal gezegd.”

Vincent Janssen

De bondscoach is tevreden over de inbreng van Vincent Janssen, die na vijf jaar weer eens een kans kreeg in Oranje. ,,We scoren de eerste twee goals na twee assists van Vincent Janssen. Hij is geslaagd, hij heeft laten zien wat hij kan. Ik vond hem waarmaken wat ik had verwacht. Voor de goal is hij een killer en ik wil op hem doorvoetballen.”

,,In theorie heb ik al een selectie voor ogen", aldus Van Gaal over het WK van komende winter. ,,Maar daar kan van worden afgeweken. Spelers gaan van club wisselen en zo’n eerste jaar is nooit makkelijk.”