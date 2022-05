Louis van Gaal heeft voldoende energie om zijn ziekte te managen

Van Gaal bereidt het Nederlands elftal vanaf maandag voor op de komende uitduels in de Nations League met België (3 juni in Brussel) en Wales (8 juni in Cardiff) en thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en opnieuw Wales (14 juni) in De Kuip. Die duels staan voor hem al in het teken van het WK, dat op 21 november in Qatar van start gaat. Van Gaal neemt na het WK voor de derde keer afscheid als bondscoach van Oranje. Hij wordt opgevolgd door Ronald Koeman.