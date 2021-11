Louis van Gaal: ‘Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal, maar dit is niet logisch nadenken’

Louis van Gaal vindt het heel jammer dat het Nederlands elftal dinsdag de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen zonder publiek moet spelen in De Kuip.

,,De clubs hebben veel geld geïnvesteerd in de coronacheck”, zei Van Gaal op een afsluitende persconferentie voor het uitduel van zaterdag met Montenegro. ,,Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal, maar dit is niet logisch nadenken. Ik snap deze maatregel niet. Ik ben geen expert.”

Van Gaal vervolgde: ,,Als je een maatregel neemt, moet je dat controleren en handhaven. Dat is niet gebeurd. Ik woon in Portugal, daar gebeurt het wel. Zo’n 98 procent van de bevolking is gevaccineerd en daar liggen de bedden niet vol met coronapatiënten. Maar het heeft ook met leiderschap te maken. Meneer Rutte is leider van dit volk en daar mag je wat van vinden.”

,,In Portugal handhaven winkelketens bijvoorbeeld. Maar de Portugees is ook volgzaam, die gaat niet discussiëren of hij een mondkapje op moet of niet. Er zijn regels en daar wordt op gehandhaafd. Niet door handhavers, maar door winkelketens. Nederlanders denken het altijd beter te weten. Ik denk het ook beter te weten, maar ik heb er ook verstand van. Dat is het grote verschil.’’

,,Maar we moeten hier niet over politiek praten”, stelde Van Gaal. ,,We spelen hier eerst tegen Montenegro, dat is voor ons een belangrijke wedstrijd. Je kan er alles over vinden, maar het is een belangrijke wedstrijd. Elk land zou een hoog vaccinatiecijfer willen hebben, Portugal heeft dat bereikt. Ik woon in dat paradijs.”

Oranje zonder publiek

Van Gaal hoorde vanmiddag definitief dat er geen publiek is tegen Noorwegen. ,,We weten natuurlijk hoe het is om zonder publiek is. Al kan je met de steun van het publiek altijd iets meer.”

Van Gaal vindt het vooral ook vervelend voor de supporters. ,,Er is een grote kans dat het verbondenheid van het volk omhoog was geschoten bij succes. Dat gaat nu verloren, omdat het stadion leeg is. Zeg dat wij van Noorwegen winnen, dan zijn we gekwalificeerd. Dat mooie moment haal je weg uit het stadion, ook voor de spelers. Als je het interview met Virgil van Dijk leest waarin hij oproept om ons te steunen: dat gaat nu natuurlijk helemaal de mist in. Het is triest. Ja, ik vind het echt heel jammer.”

