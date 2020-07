Louis van Gaal: Ja, er zijn homoseksuele profvoetballers

Louis van Gaal zou homoseksuele profvoetballers waarschuwen wanneer zij uit de kast willen komen. ,,Dat je heel veel moed en kracht moet hebben om dat te doen, want de voetbalwereld en de boze buitenwereld lijken geaardheid een lastig probleem te vinden.” Dat zegt de voormalig coach van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München in een interview met De Gaykrant.

Louis van Gaal geeft in het interview aan dat hij verwacht dat het nog lang gaat duren voordat een profvoetballer bij de mannen uit de kast zal komen. ,,Ik ben bang dat het nog langer zal duren dan iedereen denkt. Dat vind ik heel jammer”, zegt de gepensioneerd voetbaltrainer. Want, zo geeft hij aan: ,,Waarom zou je niet voor je ‘zijn’ willen uitkomen? Omdat het niet geaccepteerd wordt? Juist in de beslotenheid van de kleedkamer zou dat wel geaccepteerd worden.”

Van Gaal denkt dat homoseksualiteit in het profvoetbal wel degelijk voorkomt, zo geeft hij aan. ,,Maar niet veel. De voetbalwereld is geen afspiegeling van de maatschappij.” Feit is, zegt de vroegere bondscoach van het Nederlands elftal, ‘dat niet één speler in mijn carrière die gezegd heeft: ik ben homo’. Van Gaal: ,,Niet één. Dat zegt genoeg. Ik heb het wel heel vaak gedacht en vermoed bij spelers. Maar als iemand daar niet zelf mee komt, wil ik hem daar niet mee belasten. Nee, bij welke club dat was, doet er niet toe. Ik wil juist die speler beschermen. En de meeste van hen zijn ook getrouwd met een vrouw en hebben kinderen. Dat kan ik ze echt niet aandoen.”

Quote Meestal zijn het de meer creatieve spelers die homo zijn. En dat soort spelers zijn heel waardevol in het voetbal.

,,Toch denk ik echt dat een homoseksuele speler niets in de weg wordt gelegd. Dat ze zichzelf zouden kunnen zijn. Daar ben ik 100 procent van overtuigd. Als ze gek zijn van het spelletje, en ‘relaties’ kunnen aangaan met heteroseksuele mannen, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ook omdat ik altijd heb gemerkt – en dat klinkt misschien wel gek – dat het meestal de meer creatieve spelers zijn die homo zijn. En dat soort spelers is heel waardevol in het voetbal. Met andere woorden: ze worden gewaardeerd om hun voetbalkwaliteiten.’’

Boegbeeld

Gevraagd naar wie een goed boegbeeld zou zijn in de acceptatie van homo’s in het profvoetbal, verwijst Van Gaal naar een van de topspelers van het Nederlands Elftal: ,,Georginio Wijnaldum. Die kan als gekleurde mens vergelijkingen maken over de benadering van de mens in al zijn geaardheden. Ik kan mij niet voorstellen dat hij daartegen is.”

Volledig scherm Volgens Louis van Gaal zou Georginio Wijnaldum (links) een goed boegbeeld zijn in de acceptatie van homo’s in het profvoetbal. © BSR Agency