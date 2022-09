Louis van Gaal na winst op België: ‘We hebben heel slecht gespeeld’

,,We hebben niet zo goed gespeeld", zei Van Gaal bij de NOS. Niet veel later herhaalde hij dat nog maar eens: ,,We hebben heel slecht gespeeld, dat vind ik echt. We hadden zo veel balverlies in simpele situaties. In balbezit van de tegenstander waren we goed, maar we wilden graag in balbezit zelf ook goed spelen. Dit is dan ook vooral een overwinning van de discipline", aldus de bondscoach.

Van Gaal vond Oranje negentig minuten lang de onderliggende partij: ,,Dat je dan toch doorgaat en je aan de discipline houdt, dat is knap", aldus de bondscoach, die ook vond dat België het zwakke spel van Nederland af wist te dwingen. ,,Zij gaven veel druk op de bal en België is een sterk land met veel kwaliteit. In de tweede helft hebben wij de druk een beetje opgevoerd, maar zij waren het betere team vandaag", vond Van Gaal, die ook vond dat Oranje nog meer had moeten scoren.

,,Bergwijn moest er drie maken. En verder hebben wij ook weinig kansen weggegeven dus uiteindelijk hadden wij de grootste kansen. Die corner hadden we ook zo ingestudeerd. Normaal pakt Courtois die bal, maar nu hadden we een trucje bedacht", zei de bondscoach, die met vertrouwen naar het WK in Qatar gaat. ,,Ga er maar tegen spelen. Als wij minder dan de tegenstander zijn, kunnen we heel compact spelen en iedereen weet wat hij moet doen. Dat is de kracht van dit Nederlands elftal.”

Marten de Roon

Van Gaal vond Marten de Roon een van de betere spelers van het veld. De Roon zelf was ook niet ontevreden over zijn optreden. ,,Ik ben geen Frenkie de Jong, hij is de nummer één en dat begrijp ik”, gaf De Roon zelf toe. ,,Ik heb veel met de trainer gesproken en hij is heel eerlijk en direct met mij. Maar ik ben wel een toevoeging. Ik geef 100 procent op de trainingen en wacht op mijn moment.”

Over het systeem van Van Gaal, waarin De Roon op 6 speelt, had De Roon weinig aan te merken. ,,De trainer is overtuigd van het systeem, hij heeft het natuurlijk al in Brazilië gespeeld. En we winnen, dus je kan er niets op aanmerken. Vandaag lukt het je toch om van België te winnen, dat geeft goede moed.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.