Louis van Gaal op zijn best: Manchester United en UEFA krijgen ervan langs

Door Mikos Gouka



Louis van Gaal toonde zich messcherp in de aanloop naar de wedstrijd tegen de Duitsers. Niet over de komende tegenstander, ondanks dat een wedstrijd tussen Nederland en Duitsland altijd beladen is (Van Gaal: ‘Duitsers zijn heel aardige mensen, ik kan het weten, ik heb er gewoond. Het interesseert mij niet of het een buurland is, ik kijk naar het voetbal en ik ben van na de oorlog’). Maar de UEFA en vooral Manchester United kregen onder uit de zak van de bondscoach van Oranje.