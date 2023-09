Louis van Gaal openhartig over gezondheid: ‘Drie weken geleden weer geopereerd om alles in orde te brengen’

Louis van Gaal heeft maandagavond een Eredivisie Oeuvre Award gekregen vanwege zijn verdiensten voor het Nederlands voetbal. De 72-jarige trainer veroverde landstitels met Ajax en AZ en was driemaal actief als bondscoach van het Nederlands voetbal. ,,Qua voetbal had ik niets anders moeten doen, maar wel qua omgang met de media”, blikte hij terug tijdens zijn speech.

Van Gaal begon het gesprek met een update over zijn gezondheid. Sinds 2020 lijdt hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker. ,,Ik ben drie weken geleden weer geopereerd om alles in orde te brengen. Zodat ik weer controle krijg over mijn waterhuishouding”, vertelde hij openhartig. ,,Op 19 september moet ik weer terugkomen. Dan wordt alles geactiveerd. En dan zou het wonder kunnen plaatsvinden dat ik weer zelf naar de wc kan gaan.”

Daarna was het tijd om terug te blikken op zijn rijke carrière. ,,Wat ik het meest bijzondere heb gevonden? Nou, ik heb altijd beslissingen moeten nemen in het belang van het team en daarbij ook spelers moeten vertellen dat ze gepasseerd worden. Het mooiste vind ik dat spelers dan na 10 jaar in de media zeggen: ‘Die Van Gaal had gewoon gelijk’. Dat is het beste compliment wat je kan krijgen als trainer.”

Relatie met media

Over zijn moeizame relatie met de media is hij achteraf gezien minder trots. ,,Qua voetbal had ik geen dingen anders moeten doen, want op het moment zelf was het altijd een logische beslissing. Maar met de media had ik het op een andere manier kunnen doen. Ik had veel rustiger moeten antwoorden. Over het algemeen ben ik heel emotioneel en dan verhef ik mijn stem. Het was beter geweest als ik op een rustige manier had gereageerd. Eigenlijk net zoals Arne Slot. Die doet dat allemaal perfect, daar heb ik heel veel bewondering voor.”

Toch overheerst de trots bij de trainer die vorig jaar op het WK Oranje nog onder zijn hoede had. ,,Ik waardeer het ongelooflijk dat ik op deze manier in het zonnetje word gezet. Ik moet in de eerste plaats al mijn spelers bedanken en alle technische mensen met wie ik gewerkt heb. Dat ze mij geaccepteerd hebben. Want zoals ik tegen sommige journalisten tekeer kon gaan, zo deed ik dat soms ook tegen mijn spelers.”

Het was pas de derde keer dat de Eredivisie Oeuvre Award werd uitgereikt. Arjen Robben en Wim Jansen gingen Van Gaal voor.

Volledig scherm Louis van Gaal werd in 2009 met AZ landskampioen. © Jasper Ruhe Wereldberoemd en wereldberucht ,,Louis van Gaal is een eiland in de tijd, uniek in zijn soort”, licht directeur Eredivisie CV Jan de Jong toe. ,,Altijd zichzelf, altijd uitgesproken. Wereldberoemd bij de liefhebbers en wereldberucht bij een deel van de pers. Niet voor niets verschenen er al boeken, documentaires en zelfs een eigen film over hem. Alleen een musical ontbreekt nog. Het toont aan wat een geweldige ambassadeur hij is voor het Nederlandse voetbal. Een man met een eigen missie en visie, die altijd wist mee te bewegen met de tijd.” De 72-jarige Van Gaal was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. ,,Maar wellicht zijn knapste prestatie is juist in de eredivisie geweest met het kampioenschap van AZ”, stelt De Jong. ,,Louis, de man die nooit iets aan het toeval overlaat. Hij, die Ajax in de jaren 90 weer kleur op de wangen en aanzien in de wereld gaf. Maar bovenal iemand die zich altijd belangeloos heeft ingezet voor zijn medemens. Juist Louis hoort thuis in de eregalerij van het Rijksmuseum van de Eredivisie. Het minste wat wij hem terug kunnen geven voor al dat moois, is het tonen van onze dank en erkenning met deze Eredivisie Oeuvre Award.” Volledig scherm Louis van Gaal (l) als speler van Sparta in duel met Bud Brocken van FC Groningen. © ANP Van Gaal speelde 291 duels in de eredivisie, waarvan het gros bij Sparta (249). Als trainer leidde hij Ajax en AZ in 334 competitieduels naar 216 overwinningen. De geboren Amsterdammer werd vier keer landskampioen in Nederland en is bovendien samen met Leo Beenhakker en Ronald Koeman de enige trainer die met twee verschillende clubs de eredivisie won. Over de grens leidde hij zijn teams driemaal naar de landstitel, twee keer met Barcelona en eenmaal met Bayern München. Met Manchester United won hij de prestigieuze FA Cup. Van Gaal was hoofdcoach in drie finales van de Champions League en is daarmee de succesvolste Nederlandse trainer in de koningsklasse van het Europese voetbal. Als bondscoach leidde hij Oranje twaalf wedstrijden op twee WK’s, met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt. Hij verloor geen enkele van die twaalf duels in reguliere speeltijd. Programma eredivisie seizoen 2023-2024

