Louis van Gaal over verval Oranje: ‘Het is voor mij niet te verklaren’

,,Er zijn altijd spelers die hun mond open doen, maar heel veel spelers waren wel stil", vertelde Van Gaal na de 2-2 bij de NOS over de sfeer in de kleedkamer. ,,We hebben niet goed gepresteerd, terwijl we het allemaal in handen hadden. Dat is voor mij niet te verklaren, maar het is gebeurd. Schijnbaar overkomt ons dit.”

,,Zij speelden 5-4-1, nog verdedigender dan anders en dan wordt het voor ons alleen maar moeilijker. Maar als je 2-0 voor staat, hoef je de bal alleen maar rond te spelen. Maar wij lijden te veel balverlies en geven zo Montenegro de mogelijkheden om te counteren. We deden niet meer wat we hadden afgesproken. Je traint op dezelfde manier, met elkaar. Als daar op een gegeven moment niet meer aan wordt voldaan, dan krijg je een probleem”

Waar het aan lag? ,,Ik denk niet het gemakzucht was, er was minder focus. Dat klinkt minder negatief. Ik ga mijn spelers niet afvallen, want zij willen ook winnen. We speelden niet meer zoals we hadden afgesproken en daarmee gaan we aan de slag. Boven alles staat dat iedereen enorm zijn best doet.”

Van Gaal wisselde Donyell Malen in de rust voor Steven Bergwijn. Bij een voorsprong van 0-2 haalde hij nog vier spelers naar de kant. ,,Dat kunnen we evalueren”, zei hij. ,,Maar sommige wissels waren gedwongen. Frenkie vroeg om een wissel. Wijnaldum was ziek geweest en De Vrij had last van een hamstring. Zeg het maar.”

Dinsdag wacht een herkansing voor Oranje. Een gelijkspel tegen Noorwegen in een lege Kuip is voldoende voor een WK-ticket. ,,We hebben een heel grote kans laten lopen. Maar het is niet zo dat we nu in een verloren positie staan”, aldus de bondscoach. ,,Maar we hebben Noorwegen wel een cadeautje gegeven. Zij komen nu plotseling met een fantastisch gevoel naar ons toe en wij moeten een kater wegspoelen. We moeten even kijken hoe we dit gaan evalueren. Het kan een harde of zachte evaluatie worden. Maar dit was zo onnodig. Ik vond de eerste helft niet goed. In de laatste 20 minuten was het helemaal erg. Na de 1-2 moet je als team in leven komen. We hadden op balbezit moeten spelen maar dat hebben we niet gedaan.”