Louis van Gaal over wegvallen Frenkie de Jong en Depay: ‘Ik houd voor hen plek vrij in WK-selectie’

Zo spectaculair als op maandag was deze persconferentie niet met Louis van Gaal en Virgil van Dijk. De bondscoach keek enorm uit naar het duel met de Belgen. ,,Ze staan niet voor niets tweede op de FIFA-ranking. Kijk naar Kevin de Bruyne, een speler die spelbepalend is maar ook nog kan scoren. En daar mogen wij tegen spelen. Dat is fantastisch", zei Van Gaal. ,,Maar ook wij hebben een goede selectie. Dat weten jullie hopelijk nog van de ontmoeting in Brussel.”



België kan groepswinnaar worden als het met twee doelpunten verschil of meer wint in Amsterdam. ,,Als dat stuntje gaat plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk verdiend zijn”, aldus Van Gaal. ,,Maar ik zit anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers, ik geloof in mijn team. Wat België doet, hebben we geanalyseerd. De afgelopen wedstrijden hebben zij steeds met dezelfde spelopvatting gespeeld. We hebben daar een bepaalde visie op, hoe we dat gaan aanpakken. Dat geef ik door aan mijn spelers. Het is allemaal in orde.”

Captain Van Dijk: ,,Persoonlijk wil ik elke wedstrijd die ik speel, winnen. Dat zal morgen niet anders zijn. We zijn nu zo dicht bij de start van het WK. Dit is de laatste wedstrijd ter voorbereiding, daarom zit er iets extra’s bij. Bovendien zijn we ongeslagen onder deze bondscoach, dat willen we volhouden tot het WK. We spelen in een vol huis tegen België. Als je daarvoor iemand moet stimuleren, klopt er iets niet.”

Ook de keeperskwestie kwam weer ter sprake. ,,Rumoer? Een mooi woord trouwens", aldus Van Gaal. ,,Ik ben wel jaloers op Roberto (bondscoach Martínez, red.), ja. Ik heb weleens kritiek geleverd op Thibaut Courtois, maar hij is wel een keeper van niveau. Alleen ook hij maakt soms een fout, want dat gebeurt als je onder druk staat.”

Over de blessures van Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Memphis Depay maakt aanvoerder Virgil van Dijk zich niet te veel zorgen. ,,Ik heb van de jongens begrepen dat het niet zo ernstig is dat het WK in gevaar komt", zei de captain. Van Gaal: ,,Dit is wel een forse streep voor de rekening.”

Volledig scherm Memphis komt geblesseerd naar de kant. © ANP

Het trio heeft Zeist verlaten. Brian Brobbey en Ryan Gravenberch zijn opgeroepen als vervangers. Van Gaal gaf De Jong en Memphis nog een boodschap mee. ,,Ik heb ze een hart onder de riem gestoken. Zij hebben zoveel voor dit Oranje betekend. Voor hen probeer ik zo lang mogelijk een plekje vrij te houden in de WK-selectie, maar dan moeten ze wel fit zijn.”

Steven Berghuis, die tegen Polen nog last kreeg van de onderrug, is wel fit om te spelen tegen België. ,,Oranje is geen revalidatiecentrum. Iedereen die hier nu is, is fit", stelde Van Gaal.

