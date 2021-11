Louis van Gaal valt tegen Noorwegen terug op ervaren Jasper Cillessen

Voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen valt bondscoach Louis van Gaal vanavond terug op Jasper Cillessen (32). De doelman van Valencia krijgt de voorkeur boven Mark Flekken (Freiburg), nadat Justin Bijlow gisteravond afhaakte . Heel verrassend is die keuze niet. Niemand keepte onder Van Gaal namelijk vaker in Oranje dan de 60-voudig international.

In 15 van de in totaal 49 interlands die Van Gaal leidde, was Cillessen de doelman van het Nederlands elftal. De eerste keer was op 7 mei 2013 toen de toenmalig Ajax-keeper zijn debuut maakte in een met 0-3 gewonnen oefenwedstrijd tegen Indonesië (0-3). De laatste keer was op 12 juli 2014 op het WK tegen Brazilië in het duel om het brons dat Oranje met 0-3 won. Sindsdien keepte Cillessen nog 45 interlands, maar nooit meer onder Van Gaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In zijn drie periodes als bondscoach (2000-2002, 2012-2014, 2021-heden) maakte Van Gaal gebruik van liefst tien verschillende keepers. Acht van hen stonden in de basis, Sander Westerveld en Ronald Waterreus kwamen onder hem bij Oranje alleen als invaller in actie.

Edwin van der Sar was in de eerste periode van Van Gaal als eerste keus onomstreden. Hij stond dertien keer achtereen onder de lat voordat Oscar Moens het een keer mocht proberen. Periode twee was Cillessen dus de man voor Van Gaal. En ook in zijn derde termijn lijkt de bondscoach voor een vaste doelman te hebben gekozen. Hij liet Bijlow in zijn eerste interland na zijn terugkeer debuteren (op 1 september dit jaar, uit tegen Noorwegen) en hield daarna vast aan de Feyenoord-doelman.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.