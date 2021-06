Louis van Gaal verrast met eenmalige terugkeer als coach

Interview Eigenaar Go Ahead Eagles over toptrans­fers, het stadion én de eredivisie: ‘We willen nog 5 spelers’

7 juni Slechts iets meer dan twee jaar had Go Ahead Eagles nodig om aan de hand van zijn nieuwe eigenaar de weg te vinden naar de eredivisie. Een ongewis avontuur lonkt, al gelooft Alex Kroes heilig in handhaving op het hoogste voetbalpodium. ,,Het zal niet makkelijk worden, maar als we vijftiende worden, hebben we een topseizoen gedraaid.” Een blik op de financiën, de selectie en de vernieuwbouw van stadion Adelaarshorst.