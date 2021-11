Louis van Gaal voor cruciaal duel Oranje in rolstoel na val op zijn heup

PEC Zwolle in geheim oefenduel vrij makkelijk langs NAC Breda

Anders dan in de competitie had PEC Zwolle donderdagmiddag in het geheime oefenduel met NAC Breda weinig moeite met scoren. Zo won de ploeg van trainer Art Langeler in Zundert vrij eenvoudig van de nummer 12 uit de Keuken Kampioen Divisie: 4-2.

11 november