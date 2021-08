Louis van Gaal wil bij Oranje geen tijd verliezen: ‘Focus meteen op spelers en de aanpak’

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal KNVB: ,,We staan de komende maanden voor de opdracht om ons te kwalificeren voor het WK. Daarvoor hebben we een minimale voorbereidingsperiode. Met het oog op deze klus zochten we een coach met uitzonderlijke kwaliteiten, die bovendien snel kan anticiperen en voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent. Met zijn ervaring en staat van dienst op het allerhoogste niveau hebben we in onze ogen met Louis van Gaal díe coach in huis. Het contact was snel gelegd en we hebben sindsdien veelvuldig met elkaar gesproken. In de afgelopen dagen hebben we samen zorgvuldig de puntjes op de i kunnen zetten. Wij zijn blij dat Louis deze klus op zich neemt.”