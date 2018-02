Lozano bezorgt slordig PSV bescheiden overwinning op Excelsior

NabeschouwingPSV heeft in het eigen Philips Stadion historie geschreven. Met de 22ste thuiszege in de eredivisie op rij heeft de ploeg een clubrecord te pakken. Net zoals in zoveel andere duels in deze indrukwekkende serie was de zege weer zuinig en kostte het veel pijn en moeite om een duidelijk verschil te maken. En toch wint PSV elke keer weer. Na de winterstop ging nog geen punt verloren. In Eindhoven was FC Twente op 5 november 2016 het laatste Nederlandse team dat in een officieel duel iets maa naar huis nam.

Ook Excelsior ging in Eindhoven niet echt op de pijnbank, maar wel met niks naar huis. En dat telt uiteraard. Veel bijval levert het PSV in den lande niet op, maar de ploeg blijft riant aan de leiding gaan in de eredivisie. De 1-0 overwinning leverde PSV opnieuw drie heel belangrijke punten op in de kampioensrace met Ajax.



Kansen waren er genoeg voor PSV, maar in de afwerking was de ploeg ongelukkig en slordig tegelijk. Hirving Lozano zorgde met een vinnige inzet in de linkerhoek na een kwartier voor de 1-0, waarbij vooral de assist van Luuk de Jong van grote schoonheid was. Het hakje op de Mexicaan was een hoogtepunt in een wedstrijd waarin PSV het zichzelf onnodig moeilijk maakte. Excelsior mocht heel lang hoop koesteren op het sprokkelen van een punt en dat was mede het geval omdat Lozano en Bergwijn het net niet konden vinden.



Zware druk

In de slotfase stond PSV zelfs onder zware druk en trilde het net achter Jeroen Zoet nog, maar de inzet van Elbers werd door scheidsrechter Lindhout vanwege hands afgekeurd. De arbiter verzuimde in de eerste helft Jurgen Mattheij weg te sturen na een forse charge op Luuk de Jong.