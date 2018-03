'Lozano krijgt in de eredivisie te maken met een andere druk'

Bondscoach MexicoBondscoach Juan Carlos Osorio van Mexico was vandaag op bezoek bij de training van PSV. De Colombiaan maakt een tour door Europa en bezocht afgelopen week ook voormalig PSV'er Andrés Guardado, bij Real Betis. Vandaag was hij op bezoek om de vorderingen van Hirving 'Chucky' Lozano te bekijken.

Osorio was onder de indruk van de intensiteit waarmee PSV trainde. ,,De sessies hier zijn niet lang, maar wel erg intensief. Dat is een groot verschil met de situatie bij ons, waar we vaak wat meer uren met een lagere intensiteit draaien."

Quote Het kan ook zo gaan als met Davinson Sánchez. Bondscoach Osorio Na de training sprak hij met Lozano. ,,Het is ontzettend goed dat hij hier naar toe is gegaan. Hij is bij PSV gaan scoren en maakt kennis met een andere druk. Verkijk je overigens niet op de Mexicaanse competitie en het niveau. Vier van de tien buitenlanders die er gaan spelen, komen er niet aan te pas en spelen nog geen wedstrijd voor hun nieuwe ploeg."

Of Lozano er goed aan doet nog een jaar te blijven? Osorio die in Eindhoven werd rondgeleid door oud-PSV-trainer Guus Hiddink, durfde zich er niet over uit te laten. ,,Er zullen zich voor hem altijd clubs melden. Dat is aan hemzelf, maar het kan ook zo gaan als met Davinson Sánchez, dat is niet te zeggen nu. Wel vind ik dat hij zich hier goed kan ontwikkelen. In algemene zin moeten spelers ook altijd blijven zoeken naar hoge druk. Alleen dan ontwikkelen ze zich fysiek en mentaal het best."

Osorio maakt komende week de selectie bekend voor de oefeninterlands tegen IJsland en Kroatië. Osorio ziet kansen voor een succesvol WK. ,,We hebben een zware poule bij het WK, dat is duidelijk. Het beste Aziatische land misschien wel (Zuid-Korea, red.), een ploeg die Italië en Nederland heeft uitgeschakeld (Zweden, red.) en met Duitsland een absolute topfavoriet. We hebben dertien spelers die nu in Europa actief zijn. Als er daarvan in mei ongeveer zeven of acht goed in vorm zijn, maken we en goede kans om een hoog niveau te halen."