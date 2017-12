Lozano schiet PSV zonder kleerscheuren winterstop in

Door Maarten Wijffels



December was nog niet zijn maand geweest. Het koude Nederlandse weer, de korte donkere dagen tot aan Kerst, nee, Lozano voelde zich zichtbaar niet zo op zijn gemak als in zijn eerste maanden bij PSV en in Nederland. Waar hij eerder scoorde bij de vleet, stond de teller in competitieduels in december nog op nul.



Tot vanavond thuis tegen Vitesse. Met een fraai doelpunt en een assist had de Mexicaan een belangrijk aandeel in de 2-1 zege van de koploper. Een vleugje brille van de topscorer van de eredivisie, PSV had het ook nodig om na een 0-1 achterstand nog te winnen. Dat die zege er kwam, was over een hele wedstrijd bekeken wel verdiend.



Vermakelijk

Net als eerder in Arnhem maakten PSV en Vitesse er een vermakelijke wedstrijd van. Met felle duels, gekke momenten, joekels van fouten en fraai uitgespeelde goals. Neem de 2-1 van PSV. Het was de sterk spelende aanvoerder Van Ginkel die met de bal aan de voet het middenveld overstak, doorspeelde op Ramselaar, die met een hakballetje teruglegde op Lozano. Zijn harde schot zoefde binnen, waarbij het leek of keeper Pasveer zich op de inzet verkeek.



Die 2-1 viel al in de 54ste minuut. Zoals vaker dit seizoen bleef zo'n kleine marge ook nu lang op het bord. PSV zakte niet zo opzichtig terug als in eerdere thuisduels, maar het lukte niet Vitesse definitief van zich af te slaan. Zelfs een open kans voor Luuk de Jong, die alleen op Pasveer af mocht gaan na een te korte terugspeelbal, leverde niet de beslissende 3-1 op.