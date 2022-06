Luckassen begint onder Van Nistelrooij met schone lei: 'Wat hij ooit over PSV gezegd zou hebben, is voor mij klaar’

Luckassen speelde bijna drie jaar na zijn laatste officiële duel voor PSV en werd daarna onder meer verhuurd aan Hertha BSC en Anderlecht. Van Nistelrooij is tevreden over de verrichtingen van de 26-jarige verdediger in de voorbereiding. ,,Hij maakte een goede indruk op me. In de eerste helft was hij één van de beste spelers op het veld", aldus Van Nistelrooij. ,,Hij is een fijne speler om mee samen te werken en hij krijgt alle kansen om zichzelf te laten zien. Jordan Teze is er op het moment niet en Mauro Júnior en André Ramalho zijn geblesseerd, waardoor andere jongens de kans krijgen. Derrick heeft zich nu goed laten zien.”