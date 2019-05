Ludovit Reis: FC Barcelona een jongensdroom die uitkomt

Stegeman geheimzin­nig in aanloop naar finale: ‘Ga misschien wel iets verras­sends doen’

20:54 Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman houdt zijn kaarten tegen de borst in aanloop naar het uitduel met RKC Waalwijk in de finale van de play-offs. ,,Ik ben geen trainer die gekke dingen doet, of het hele team door elkaar husselt. Maar het zou kunnen zijn dat ik iets verrassends ga doen", zo klonk het geheimzinnig uit de mond van de coach.