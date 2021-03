Luhukay moet ontslagen De Koning opvolgen bij VVV

Rapportcijfers Marsman en Darfalou springen eruit, Twente grossiert in onvoldoen­des

14 maart Uitblinker van het weekeinde was de bescheiden Feyenoord-keeper Nick Marsman, die zijn ploeg op de been hield in de topper tegen PSV. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden. Ook Vitesse-spits Oussama Darfalou kreeg dat cijfer. Hij was tegen FC Utrecht tweemaal trefzeker en wees Vitesse zo de weg naar de overwinning.