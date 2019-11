Luide roep om zware straf voor FC Den Bosch

VideoDaags na de racistische incidenten in het stadion van FC Den Bosch is de druk op voetbalbond KNVB groot. De buitenwereld zint op een forse straf voor de Brabantse club, die gisteren door Oranje-international Georginio Wijnaldum ongenadig aan de schandpaal werd genageld.

Door Daniël Dwarswaard en Sander van Mersbergen



De KNVB hinkt ondertussen op twee gedachten. Aan de ene kant is er woede - directeur Erik Gudde noemde de uitlatingen van de supporters 'wanstaltig' en zei dat zijn handen jeukten. Aan de andere kant pleit de KNVB voor kalmte. De tuchtorganen van de bond - aanklager en tuchtcommissie - gaan over het onderzoek en de bijbehorende straf, en deze organen werken onafhankelijk.

FC Den Bosch zal de conclusies met de nodige angst tegemoet zien. Al eerder kwam de club negatief in het nieuws, zoals met de racistische bejegening van de donkere AZ-spits Jozy Altidore in 2013. Zondag scoorde de clubleiding bovendien minpunten door de incidenten in eerste instantie te bagatelliseren. Excelsior-speler Mendes Moreira werd door Den Bosch-trainer Erik van der Ven een 'zielig mannetje' genoemd. Pas gisteren trok de FC het boetekleed aan, maar toen was het voor veel mensen al te laat.

Strafverzwarend

Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB, stelt dat de regels bij discriminatie niet in een 'maximale straf' voor de club voorzien. Alles - boetes, puntenaftrek, wedstrijden zonder publiek - is mogelijk. In de regels van de bond werkt discriminatie strafverzwarend. Als FC Den Bosch de betrokken supporters hard straft, kan de straf voor de club lager uitvallen.

Veel mensen zijn niet te spreken over de manier waarop de Europese voetbalbond Uefa in het recente verleden omging met racistische geluiden in het stadion. Engelse spelers werden in Bulgarije getrakteerd op oerwoudgeluiden en de Hitlergroet. In plaats van sportieve sancties, zoals puntenaftrek of uitsluiting van deelname, bleef het voor de Bulgaarse voetbalbond bij een boete en een wedstrijd zonder publiek. Het past bij het beeld dat aan de voetbalwereld kleeft: elke drie weken is er wel ergens een Say No To Racism-actie, en nemen elftallen plaats achter spandoeken met die tekst. Maar als er een keer echt 'nee' gezegd kan worden, blijft het bij een halfzacht strafje.

Daad

Experts pleiten er daarom voor dat Nederland een daad stelt. ,,Als bond mag je op een bepaald moment zeggen: tot hier en niet verder'', zegt Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht. ,,Genoeg is genoeg. Dan mag je best uithalen. Puntenaftrek? Ja. De bond moet handelen binnen de juridische kaders, maar er is wel een punt bereikt dat er moet worden ingegrepen.''

Ook Gaston Sporre, oud-bestuurder van sc Heerenveen en FC Zwolle, bepleit die optie. ,,Dan raak je ze in de kern, dat is de ranglijst'', zegt hij. ,,Al die protocollen werken niet. Dan wordt er in het stadion een standaardriedeltje voorgelezen dat de kwetsende spreekkoren moeten stoppen. Dat kan alleen rekenen op hoongelach. Dan gaat er bij sommige figuren een handje pillen in en gaan ze vrolijk verder.''

Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, voert de druk op de voetbalbond verder op. Hij wil 'meer concrete acties' tegen 'dit kwaad', schrijft hij aan de bond. ,,Iedere keer als er zoiets gebeurt mag er, als je het mij vraagt, twee of drie punten worden afgehaald bij zo'n club.''