Luis Sinisterra grootste talent van de Conference League, vijf Feyenoorders in Elftal van het Seizoen

De Europese voetbalbond UEFA heeft aanvaller Luis Sinisterra van Feyenoord uitgeroepen tot talent van het jaar in de Conference League. De 22-jarige Colombiaan maakte elf doelpunten in het nieuwe Europese bekertoernooi, waarvan vijf in de voorrondes.

Een panel voetbalexperts van de UEFA verkoos de Feyenoorder tot grootste talent. Lorenzo Pellegrini, de aanvoerder van AS Roma, werd uitgeroepen tot beste speler van de Conference League. Feyenoord is met vijf spelers de ‘hofleverancier’ van het Elftal van het Seizoen in de Conference League.

Met name de defensie van Feyenoord heeft dit seizoen grote indruk gemaakt. Maar liefst drie van de vier verdedigers in het Elftal van het Seizoen spelen in Rotterdam. Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia staan op de back, terwijl Gernot Trauner samen met Chris Smalling in het centrum staat.

Dat betekent dat het inschattingsfoutje van Trauner bij de enige goal in de finale hem niet zijn plek in het elftal heeft gekost. In een 4-4-2-formatie staat Luis Sinisterra als buitenste middenvelder opgesteld. Hij was in twaalf wedstrijden goed voor zes doelpunten en vier assists.

De twee topscorers van de Conference League Cyriel Dessers (10) en Tammy Abraham (9) staan samen in de aanval. Ondanks dat AS Roma zich de winnaar van het toernooi mag noemen, heeft het één speler minder dan Feyenoord in het Elftal van het Seizoen staan. Naast Abraham en Smalling zijn ook Lorenzo Pellegrini en Rui Patricio van de partij.

Conference League Elftal van het Seizoen



Keeper

Rui Patrício (Roma) Verdedigers

Lutsharel Geertruida (Feyenoord)

Chris Smalling (Rome)

Gernot Trauner (Feyenoord)

Tyrell Malacia (Feyenoord) Middenvelders

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Dimitri Payet (Marseille)

Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester)

Luis Sinisterra (Feyenoord) Aanvallers

Cyriel Dessers (Feyenoord)

Tammy Abraham (Rome)

Payet maakte volgens de UEFA het mooiste doelpunt in de Conference League, met een schot in de kruising in de wedstrijd tegen PAOK. De volley van Vitesse-verdediger Maximilian Wittek tegen AS Roma eindigde op de tweede plaats, Sinisterra eindigde als derde met zijn treffer tegen Partizan Belgrado.