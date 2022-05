Luis Sinisterra is geen onetrickpony: ‘Hij is bijzonder geschikt voor Italië of Duitsland’

WEDSTRIJDVERSLAG Berusting bij Go Ahead Eagles: na Fortuna legt ook Vitesse Deventer ploeg over de knie

De druk is weg, het heilige moeten ook. Go Ahead Eagles is er zondagmiddag niet in geslaagd de droom van Europese play-offs verder gestalte te geven. Na een vermakelijk duel in De Adelaarshorst won Vitesse dankzij de messcherpe Belg Loïs Openda met 1-2.

1 mei