Luis Sinisterra schiet Feyenoord in blessuretijd langs tiental FC Utrecht

Die bank sprong kort na rust toch opeens juichend op. Simon Gustafson leed alweer balverlies met de jagende Linssen in zijn nek. De voorzet van Reiss Nelson leek nog wel onschadelijk gemaakt te kunnen worden maar Mike van der Hoorn kopte de bal over zijn keeper Fabian de Keijzer in het doel. De voorsprong gaf Feyenoord wat meer rust in het spel en dat was welkom. Natuurlijk zijn de spelers ook al bezig met de halve finale van de Conference League donderdagavond in de Kuip tegen Olympique Marseille. Op overwerk zaten Arne Slot en zijn spelers gisteren niet te wachten. Maar dat overwerk kwam er toch.