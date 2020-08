Luis Suárez terug naar Ajax? ‘Geen thema, maar als hij wil komen, graag’

,,Je zoekt altijd middelen om je elftal te versterken. Natuurlijk heb ik het er met Marc wel over gehad, maar op dit moment is het geen thema. Je hebt spelers die je als vervanger haalt en je hebt spelers in de categorie dat ze een ongelofelijke impuls aan het elftal geven. In die categorie valt Suárez.”

Suárez, die tussen 2007 en 2011 succesvolle was bij Ajax en in het verleden een rentree nooit uitsloot, reeg de voorbije zes jaar de goals aaneen voor Barcelona. Die club stelde deze week, na een zeer teleurstellend seizoen, Koeman aan als coach. Onduidelijk is nog of Suárez, die naar verluidt 16 miljoen euro bruto per jaar verdient, beste maatjes is met Lionel Messi en nog een jaar vastligt, de geplande bezuinigingen en verjonging in Catalonië gaat overleven.