Lukkien is loyaliteit van Emmen niet vergeten: ‘999 van de 1000 trainers waren eruit geknikkerd’

Door Dennis van Bergen



Allemaal maar zeggen dat ze nuchter zijn, die Emmenaren. Nou, niet hoor, deze vrijdagavond, na de 0-1 overwinning op FC Dordrecht aan de Krommedijk. Met honderden vieren ze de promotie naar de eredivisie, de een nog uitbundiger dan de andere. Mannen met rood-wit geschminkte gezichten, Drentse dames met het logo van hoofdsponsor Easy Toys op hun boezem; uitgelaten springen, dansen en hossen ze door het stadion.



Mooi contrast in alle jolijt: de pose van Dick Lukkien. De coach overziet de taferelen van een afstandje. Vaderlijk bijna. Alsof hij de eer van het succes vooral zijn spelers gunt.



,,Ik ben apetrots op wat de jongens dit seizoen hebben laten zien”, zegt hij. ,,En met hetzelfde enthousiasme gaan we straks de eredivisie in. Dat wil zeggen: fris, fruitig en met voetbal waarmee we het publiek proberen te vermaken.”