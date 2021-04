Lukkien kan geluk niet op bij FC Emmen: ‘Mensen hadden ons al afgeschreven’

,,Onderweg zijn we een aantal keer hard op onze mond gevallen en veel mensen hadden ons al afgeschreven”, zei Lukkien na de 3-1-zege op RKC voor de camera van ESPN. ,,Maar we zijn vertrouwen in elkaar blijven houden en hebben het gedaan. Zes weken geleden had niemand verwacht dat we nog met druk zouden spelen.”



FC Emmen heeft in de laatste zes speelronden drie keer gewonnen en drie keer gelijkgespeeld. ,,We hebben 22 keer niet gewonnen en zijn toch weer opgestaan. We hebben nog niks en bescheidenheid past ons. Ik geniet hiervan, maar we moeten niet te snel de polonaise gaan lopen.”

Tegen RKC leidde FC Emmen na een half uur al met 3-0. ,,Het is jaren geleden dat ik zo rustig op de bank zat, dat is prachtig om mee te maken. We hebben vaker goede helften gespeeld, maar het gaat om doelpunten maken. Of dit onze beste helft was? Ik denk dat die conclusie gerechtvaardigd is.”

FC Emmen wacht volgend weekend de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Tijdens de laatste speelronde staat het treffen met concurrent VVV-Venlo op het programma. Het gat met de Limburgers bedraagt nog 4 punten.

