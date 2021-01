Lukkien: Voor 99 van de 100 mensen ligt Emmen eruit

Emmen wacht nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen. De kans op handhaving wordt steeds kleiner. ,,En nu? Nu moeten we weer doorgaan”, aldus Lukkien. “We hebben weer een knal opgelopen, weer een wedstrijd verloren zoals we er al heel veel hebben verloren. We waren misschien wel weer beter dan de tegenstander, maar staan op het einde wederom met lege handen.”

Volgens Lukkien moeten zijn spelers hun teleurstelling snel verwerken en strijdbaar blijven. ,,Je kan wel heel zielig in bed gaan liggen en medelijden met jezelf hebben, maar dat heeft geen zin. We moeten door. We staan er niet goed voor, dat zal je mij niet horen ontkennen. Maar we hebben nog veertien wedstrijden. En het is niet zo dat we nog 4 punten uit één wedstrijd moeten halen. Het kan nog steeds. En dat kan alleen als we hard blijven werken en we ons als echte kerels gedragen. De supporters en sponsoren leven heel erg mee. Ze hebben heel lang moeten wachten op dit podium. Wij moeten alles geven om ervoor te zorgen dat we ze dit podium volgend seizoen weer kunnen bieden.”