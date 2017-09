Luuk de Jong blijft nacht in ziekenhuis vanwege ribblessure

De Rotterdamse aanvaller speelde de bal rond de middenlijn te ver voor zich uit en in een poging zijn fout te herstellen, gleed hij vol door op het lichaam van De Jong.

De spits van de Eindhovenaren schreeuwde het uit van de pijn.



De Jong moet een nacht in het ziekenhuis blijven. ,,De klap op zijn ribben heeft een enorme impact gehad'', zei trainer Phillip Cocu. Berghuis, die De Jong goed kent uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente, toonde zich schuldbewust. ,,Ik vind dit heel vervelend voor Luuk en ga snel contact opnemen.''



De Jong was weer eens in de basis begonnen omdat Hirving Lozano een schorsing uit zit. Trainer Phillip Cocu had daarom Jürgen Locadia, dit seizoen zijn eerste spits van PSV, aan de linkerkant geposteerd.