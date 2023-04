Luuk de Jong kijkt na klinkende zege op Ajax uit naar bekerfinale: ‘Heerlijk gevoel, op naar volgende week’

Luuk de Jong was zondagmiddag met PSV voor de derde keer dit seizoen te sterk voor Ajax. Na de winst in Johan Cruijff Schaal (3-5) en de competitie (1-2) werd het in Eindhoven, mede dankzij twee doelpunten van de spits, 3-0 . ,,Dit soort wedstrijden, daar doe je het voor, op naar volgende week.”

Over precies zeven dagen staan beide ploegen namelijk weer tegenover elkaar, dan in de bekerfinale in de Kuip. ,,Dit zegt nog weinig over die wedstrijd, al geeft het wel een boost”, vindt De Jong. ,,We moeten dan weer hetzelfde op de mat leggen als vandaag, maar zo’n wedstrijd is totaal weer anders. Zij zullen ook weer wat gaan proberen, want je kan niet zeggen dat ze geen kansen hebben gekregen vandaag. Maar als we weer dezelfde energie, power en strijd kunnen leveren, geef ik ons een goede kans.”

De Jong zag hoe PSV messcherp begon aan het duel, waarin de tweede plaats achter Feyenoord op het spel staat. ,,We wilden ze vol onder druk zetten en dat lukte ook vaak”, zei hij tegen ESPN. ,,Ik denk dat wij over het algemeen de sterkere waren. Als je 3-0 wint kun je ook tevreden zijn.”

De aanvoerder maakte zelf het eerste en derde doelpunt. ,,Die eerste was een geweldige bal van Johan Bakayoko. Ik stond te vechten met Timber en Bassey in het centrum, maar heerlijk dat hij dan binnengaat. Een lekker goal. En de tweede was een geweldige actie van Xavi, dat was de beslissing van de wedstrijd. Hij heeft echt een uitstrekbeen, het is geweldig hoe die jongen voetbalt”

Volgens Simons zelf komt dat door zijn inspanningen op de training, wijzend naar zijn sprint waardoor hij de strafschop kreeg voor de 2-0. ,,Ik zag de prachtige pass van Joey en had de energie om het te redden", legde hij uit. ,,Ik heb gewerkt aan die versnellingen, dus dat het lukt is mooi.”



Simons wist dat er een kans was dat hij onderuit gehaald ging worden. ,,Je gaat voor de bal en je weet dat er een VAR is. Als hij je raakt is het een strafschop, maar anders had ik hem misschien ook kunnen afmaken.” Over opbouw richting de 3-0 dankt Simons ook Veerman. ,,Iedereen weet wat de kwaliteiten van Joey zijn. We hebben een goede connectie aan de linkerkant. Joey, ik en Patrick (van Aanholt, red.).”

Net als De Jong houdt ook Simons de focus op de bekerfinale. ,,We gaan nu 24 uur genieten en dan op naar de volgende wedstrijd: de finale. We zullen de wedstrijd analyseren en dingen beter doen, want respect voor Ajax heb je altijd. Maar we willen die prijs naar Eindhoven brengen.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal