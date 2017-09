Luuk de Jong loopt ernstige ribblessure op

De Rotterdamse aanvaller speelde de bal rond de middenlijn te ver voor zich uit en in een poging zijn fout te herstellen, gleed hij vol door op het lichaam van De Jong.

De spits van de Eindhovenaren schreeuwde het uit van de pijn.



Bij Fox Sports werd gemeld dat De Jong op weg was naar het ziekenhuis en het er naar uitzag dat de aanvaller zijn ribben had gebroken. De spits zou moeite hebben met ademen en een nachtje in het ziekenhuis moeten blijven.



De Jong was weer eens in de basis begonnen omdat Hirving Lozano een schorsing uit zit. Trainer Phillip Cocu had daarom Jürgen Locadia, dit seizoen zijn eerste spits van PSV, aan de linkerkant geposteerd.