Luuk de Jong mogelijk tegen Barcelona in tussenronde Europa League: ‘Rentree in Camp Nou lijkt me prachtig’

De Jong deed 45 minuten mee tegen Bodø/Glimt, maar bleef na de rust in de kleedkamer achter. ,,De wissel was al gepland en met het oog op wat komen gaat", zei de spits voor de camera van RTL7. ,,Ik voel me goed en heb nergens last van. Ik ben fit genoeg om negentig minuten te spelen", doelt De Jong op een mogelijke basisplek zondag tegen Ajax.



PSV won uiteindelijk met 1-2 en blijft door de 1-0 zege van Arsenal op Zürich steken op de tweede plaats in de poule. Daardoor gaan de Eindhovenaren niet direct door naar de achtste finales van de Europa League, maar moet er eerst een tussenronde overleefd worden. ,,We wisten dat het hier lastig ging worden, helemaal op het kunstgras. Het is altijd even wennen met draaien en keren. Als je er vaker op speelt ben je in het voordeel, dat is logisch.”



,,We hebben veel kansen gecreëerd en bij vlagen goed gespeeld. Soms moesten we inzakken en het spel aan Bodø/Glimt laten, dat deden zij goed. Ik wil ze complimenteren voor hun spel. Het is een voetballende ploeg en dat zag je wel.”